Украина пригласила для участия в «мирном саммите» в Швейцарии Си Цзиньпина
26 января 202416:58
Украина пригласила принять участие в «мирном саммите» в Швейцарии председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на замглавы офиса президента Украины Игоря Жовкву.
По его словам, участие Китая в саммите крайне важно для Украины. Киев пытается донести это до КНР при помощи своих мировых партнеров, отметил Жовква.
Ранее президент Швейцарии Миола Амхерд заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский обратился с просьбой созвать мирную конференцию высокого уровня.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru