Украина пригласила для участия в «мирном саммите» в Швейцарии Си Цзиньпина

Украина пригласила принять участие в «мирном саммите» в Швейцарии председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на замглавы офиса президента Украины Игоря Жовкву.

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По его словам, участие Китая в саммите крайне важно для Украины. Киев пытается донести это до КНР при помощи своих мировых партнеров, отметил Жовква.

Ранее президент Швейцарии Миола Амхерд заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский обратился с просьбой созвать мирную конференцию высокого уровня.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ШвейцарияСаммитУкраинаКитай

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