Задержанный КГБ сотрудник «Беларуськалия» сбежал через форточку
Дмитрий Куделевич – один из бастующих сотрудников «Беларуськалия», который пропал 20 августа, нашелся. Об этом сообщается в Telegram-канале стачечного комитета завода. Источник подчеркивает, что в минувший четверг мужчина перестал выходить на связь. Позже Куделевич связался со стачкомом и рассказал, что он был задержан сотрудниками КГБ и доставлен в отдел.
Там, отпросившись в уборную, он сбежал через открытую форточку. Кроме того, сообщается, что во время задержания Дмитрий Куделевич успел бросить ключи от автомобиля в салон, а в кармане остался комплект его жены – его-то и забрали сотрудники КГБ.
Отметим, по неподтвержденной информации, сейчас Куделевич находится в Украине.
17 августа стало известно, что «Беларуськалий», являющийся один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире, остановил работу. Об этом, ссылаясь на заявление шахтеров, сообщает издание TUT.BY. Источник отмечает, что «руда уже не идет, полностью остановлена работа на 1-м, 2-м, 3-м и 5-м рудоуправлениях. Еще продолжает работать фабрика».
Ранее сообщалось, что коллектив «Беларуськалия» решил начать забастовку, а утром в минувший понедельник началось формирование стачкомов – чтобы официально объявить об остановке производства.
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