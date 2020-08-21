Задержанный КГБ сотрудник «Беларуськалия» сбежал через форточку

Дмитрий Куделевич – один из бастующих сотрудников «Беларуськалия», который пропал 20 августа, нашелся. Об этом сообщается в Telegram-канале стачечного комитета завода. Источник подчеркивает, что в минувший четверг мужчина перестал выходить на связь. Позже Куделевич связался со стачкомом и рассказал, что он был задержан сотрудниками КГБ и доставлен в отдел.

Там, отпросившись в уборную, он сбежал через открытую форточку. Кроме того, сообщается, что во время задержания Дмитрий Куделевич успел бросить ключи от автомобиля в салон, а в кармане остался комплект его жены – его-то и забрали сотрудники КГБ.

Отметим, по неподтвержденной информации, сейчас Куделевич находится в Украине.