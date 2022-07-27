США предложили обменять Бута на Грайнер и Уилана

Бизнесмена из России Виктора Бута США предложили обменять на американцев, задержанных в РФ, Пола Уилана и Бриттни Грайнер, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Администрация Байдена предлагает России торговца оружием в рамках потенциальной сделки по обмену на Грайнер, Уилана», - сказал он.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в Таиланде по запросу американских властей. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отвергает обвинения по всем пунктам.

Пол Уилан был задержан в Москве в 2018 году при «проведении шпионской акции» и возбудили против него уголовное дело по статье 276 «Шпионаж». Ему грозит до 20 лет колонии.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер признала вину в контрабанде наркотиков. Спортсменка была задержана в феврале в Шереметьево, где у нее нашли гашишное масло.



