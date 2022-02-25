Штайнмайер призвал Путина остановить «безумие этой войны»
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рамках обращения к нации заявил, в эти дни «всем тяжело на сердце из-за происходящего на Украине», сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время людям там «приходится переживать смерть, раны, разрушения, вынужденное бегство», в связи с чем он призвал президента РФ Владимира Путина остановить «безумие этой войны».
«Тысячекратная боль прямо у нас на границах, у соседа нашего соседа. Я призываю президента Путина: остановите безумие этой войны сейчас!» - заявил Штайнмайер.
Ранее в МИД Германии 25 февраля заявили, что с Украины хлынул поток беженцев, ситуация находится под наблюдением. О готовности принят беженцев с Украины также заявили США, сообщает RT.
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