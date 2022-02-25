Штайнмайер призвал Путина остановить «безумие этой войны»

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рамках обращения к нации заявил, в эти дни «всем тяжело на сердце из-за происходящего на Украине», сообщает РИА Новости.

«Сложите оружие». Лавров назвал условие для переговоров с Украиной

По его словам, в настоящее время людям там «приходится переживать смерть, раны, разрушения, вынужденное бегство», в связи с чем он призвал президента РФ Владимира Путина остановить «безумие этой войны».

«Тысячекратная боль прямо у нас на границах, у соседа нашего соседа. Я призываю президента Путина: остановите безумие этой войны сейчас!» - заявил Штайнмайер.

Ранее в МИД Германии 25 февраля заявили, что с Украины хлынул поток беженцев, ситуация находится под наблюдением. О готовности принят беженцев с Украины также заявили США, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:Война На УкраинеУкраинаВладимир ПутинФранк-вальтер Штайнмайер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры