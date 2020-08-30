Штаб Тихановской подготовил план для передачи власти оппозиции

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует восстановить конституцию 1994 года, новое правительство - сформировать на основе действующего, сообщает «Интерфаксу» со ссылкой на штаб Тихановской.

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Затем «будут созданы условия для проведения честных и прозрачных выборов, которые и будут проведены», убеждены в штабе бывшего кандидата в президенты Белоруссии.

Представители Тихановской напомнили, что она готова к переговорам с властями страны, если будут выпущены на свободы все задержанные участники политических протестов. В этом случае лидер белорусской оппозиции выразила готовность обсуждать «процедуру мирной передачи власти», напомнили в ее штабе.

Ранее руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции НСН «Батька взялся за оружие. Что ждет экономику Белоруссии?» оценил шансы Тихановской оставаться лидером белорусского протеста.

«В XVII веке на Сицилии правили испанцы. Был жуткий террор, и никто не пытался протестовать. Восстание началось, когда его возглавил сумасшедший. Настоящий. Это я к тому, что когда невозможны нормальные лидеры, годится кто угодно. Это я говорю о Тихановской. У нее нет никаких лидерских качеств. Но политическая ситуация такова, что лидером может стать кто угодно» - сказал Колташов.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Акция ПротестаБелоруссияСветлана Тихановская
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