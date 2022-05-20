Шрёдер решил покинуть совет директоров «Роснефти»
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер объявил о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти», сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что также свой пост покинет Маттиас Варниг.
«ПАО «НК «Роснефть» с пониманием относится к решению Шрёдера и Варнига и благодарит их за неизменную поддержку», - отметили в компании.
Ранее депутаты Европарламента проголосовали за включение в санкционные списки бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, если он сохранит свои посты в российских компаниях.
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