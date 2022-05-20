Шрёдер решил покинуть совет директоров «Роснефти»

В сообщении говорится, что также свой пост покинет Маттиас Варниг.

«ПАО «НК «Роснефть» с пониманием относится к решению Шрёдера и Варнига и благодарит их за неизменную поддержку», - отметили в компании.

Ранее депутаты Европарламента проголосовали за включение в санкционные списки бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, если он сохранит свои посты в российских компаниях.