Шрёдер решил покинуть совет директоров «Роснефти»

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер объявил о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти», сообщает пресс-служба компании.

Польша предложила ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Шредера

В сообщении говорится, что также свой пост покинет Маттиас Варниг.

«ПАО «НК «Роснефть» с пониманием относится к решению Шрёдера и Варнига и благодарит их за неизменную поддержку», - отметили в компании.

Ранее депутаты Европарламента проголосовали за включение в санкционные списки бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, если он сохранит свои посты в российских компаниях.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Санкции ЕСУвольнениеРоснефтьГерхард Шредер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры