Европарламент проголосовал за санкции против экс-канцлера Германии Шрёдера
Депутаты Европарламента проголосовали за включение в санкционные списки бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, сообщает Welt.
Ограничения в отношения политика введут в случае, если он сохранит свои посты в российских компаниях, в частности, в «Роснефти», где он возглавляет совет директоров.
Кроме того, немецкий парламент лишил Шрёдера части привилегий, а именно офиса и сотрудников, оставив ему право на пенсию и охрану.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что промышленные и бытовые потребители газа в Германии могут сказать спасибо экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру за дешёвый газ, сообщает RT.
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