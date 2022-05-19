Европарламент проголосовал за санкции против экс-канцлера Германии Шрёдера

Депутаты Европарламента проголосовали за включение в санкционные списки бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, сообщает Welt.

Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза был заблокирован

Ограничения в отношения политика введут в случае, если он сохранит свои посты в российских компаниях, в частности, в «Роснефти», где он возглавляет совет директоров.

Кроме того, немецкий парламент лишил Шрёдера части привилегий, а именно офиса и сотрудников, оставив ему право на пенсию и охрану.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что промышленные и бытовые потребители газа в Германии могут сказать спасибо экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру за дешёвый газ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РоснефтьЕвропарламентСанкции ЕСГерхард Шредер
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