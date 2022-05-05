Польша предложила ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Шредера
Польские депутаты заявили о необходимости ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера за его пророссийскую позицию, заявил заместитель министра юстиции Польши Себастиан Калета, переадет ТАСС.
По его словам, Шредер много лет представлял Россию на площадках Европейского союза, а также «получал огромную прибыль от сотрудничества с российскими фирмами».
Калета подчеркнул, что именно Шредер был главным идеологом проектов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Политик отметил, что было направлено соответствующее предложение внести Шредера в санкционный список.
Герхарда Шредер занимал пост канцлера Германии в 1998-2005 годах. В начале февраля 2022 года появилась информация о том, что он может занять место председателя казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимура Кулибаева в новом составе совета директоров «Газпрома».
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