Польша предложила ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Шредера

Польские депутаты заявили о необходимости ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера за его пророссийскую позицию, заявил заместитель министра юстиции Польши Себастиан Калета, переадет ТАСС.

По его словам, Шредер много лет представлял Россию на площадках Европейского союза, а также «получал огромную прибыль от сотрудничества с российскими фирмами».

Калета подчеркнул, что именно Шредер был главным идеологом проектов «Северный поток» и «Северный поток – 2».