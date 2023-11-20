«Разворот в США»: Новый президент Аргентины Милей отдалит страну от России
Милей победил на президентских выборах из-за сложной ситуации в стране, за него могли проголосовать из-за отчаяния, отметил в эфире НСН Збигнев Ивановский.
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей отдалит страну от России своим политическим курсом, заявил главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский в интервью НСН. Однако, указал он, между двумя странами останутся торгово-экономические отношения, так как Милей будет занимать более прагматичную позицию.
Ранее противник сотрудничества с Россией и вступления Аргентины в БРИКС политик Хавьер Милей стал президентом Аргентины. Его соперник — министр экономики и кандидат от правых сил Серхио Масса признал поражение. Милей уже выступил с первым заявлением, в котором отметил, что страна находится в критическом состоянии и нуждается в радикальных реформах. Ивановский считает, что с избранием Милея отношения Аргентины и РФ будут «остывать».
«Поскольку избранный президент заявлял, что будет ближайшим союзником США и Израиля… И потенциальный министр иностранных дел Диана Мондино сказала, что страна вряд ли будет вступать в БРИКС… Я думаю, что будет отдаление Аргентины от России, которая у нас считалась стратегическим партнером. Будет разворот Аргентины в сторону США. Какие-то торгово-экономические отношения останутся, потому что Милей, все-таки, экономист, и будет занимать более прагматичную позицию», - сказал Ивановский.
При этом он отметил, что Милею придется считаться с мнением жителей Аргентины и быть аккуратным в своих резких заявлениях.
«Ситуация сложная, потому что почти полстраны против (Милея - ред. НСН)… Хотя разрыв довольно большой. Ему придется внести коррективы в резкие заявления о сокращении роли государства, об отмене субсидий. Милею придется считаться с общественным мнением, в Аргентине очень сильные профсоюзы и социальная защита. Также он заявил, что перейдет на доллар… Но пока трудно судить, насколько это возможно и насколько это спасет экономику», - указал собеседник НСН.
Он также выразил мнение, что Милей победил на президентских выборах из-за сложной ситуации в стране. По словам Ивановского, за него могли проголосовать из-за отчаяния.
«Ситуация в стране очень сложная, думаю, это основная причина, почему он победил. Это, скорее, отчаяние. Инфляция больше 140%. Очень резко усилилась бедность в стране, ухудшилась криминальная ситуация. Может быть, многие проголосовали из-за отчаяния, чтобы традиционные политики ушли», - резюмировал Ивановский.
Экономист по образованию, Милей выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, обещает упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств. При этом он считает Израиль и США приоритетными союзниками Аргентины, передает «Радиоточка НСН».
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