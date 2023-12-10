«Заложенная бомба»: Милей заявил о риске роста инфляции в Аргентине до 15 000%

«Нам оставили заложенную бомбу в виде инфляции на уровне 15 000% в год», - сказал Милей в своем первом выступлении после инаугурации.

По его словам, новое правительство попытается не допустить гиперинфляции. Глава государства заявил, что получил от уходящего руководства «худшее наследие» в истории страны.

Милей считает, что экономике Аргентины требуются шоковые меры. Он предупредил, что в ближайшее время ситуация еще больше ухудшится, но затем наметится улучшение.

По оценке экспертов, в 2023 года инфляция в Аргентине составит 185%, напоминает «Радиоточка НСН».

