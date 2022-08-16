Шольц заявил о невозможности нормализовать отношения с Россией в обозримом будущем

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью шведской газете Dagens Nyheter заявил, что нормализация отношений с Россией в обозримом будущем не представляется возможной.

Шольц не готов снять санкции с РФ несмотря на страдания граждан Германии

По его словам, такой шанс появится только после прекращения спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.

«Не думаю, что это произойдет в обозримом будущем... Пока Россия не выведет свои войска с Украины и не заключит мир на разумных условиях, я не вижу возможности даже начать думать о нормализации», - подчеркнул Шольц.

Он добавил, что при этом важно продолжать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Шольц заявил, что пока не размышлял над вероятностью визита Путина в ФРГ, но главным условием для этого являются прекращение всех боевых действий на Украине и подписание мирного договора.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияГерманияШольц
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