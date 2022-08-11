Шольц назвал условие для визита Путина в Германию
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что пока не размышлял над вероятностью визита в страну президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
По его словам, главным условием для этого являются прекращение всех боевых действий на Украине и подписание мирного договора.
«Россия должна признать, что ей необходимо договориться с Украиной, и это не должно привести к принудительному миру... Это задачи, о которых сейчас идёт речь», — заключил глава немецкого правительства.
Ранее Шольц заявил, что антироссийские санкции Евросоюза не будут отменены, если мир на Украине будет установлен на «условиях, навязанных Россией», сообщает RT.
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