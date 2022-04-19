Финляндия предоставит Украине дополнительную военную помощь

Власти Финляндии объявили о решении предоставить дополнительную военную помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Хельсинки примет решение относительно вступления в НАТО в ближайшие недели. В МИД РФ считают, что членство в НАТО не укрепит безопасность Финляндии и Швеции.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



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ТЕГИ:Финляндия
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