Финляндия предоставит Украине дополнительную военную помощь

Власти Финляндии объявили о решении предоставить дополнительную военную помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Хельсинки примет решение относительно вступления в НАТО в ближайшие недели. В МИД РФ считают, что членство в НАТО не укрепит безопасность Финляндии и Швеции.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».





