Финляндия предоставит Украине дополнительную военную помощь
19 апреля 202219:18
Власти Финляндии объявили о решении предоставить дополнительную военную помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что Хельсинки примет решение относительно вступления в НАТО в ближайшие недели. В МИД РФ считают, что членство в НАТО не укрепит безопасность Финляндии и Швеции.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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19 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru