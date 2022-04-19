Чехия предоставит свои оружейные заводы для ремонта техники ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) смогут отремонтировать свою технику на чешских оружейных заводах, сообщает ТАСС.

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В Министерстве обороны Чехии заявили, что первый контракт на ремонт повреждённой в боях техники ВСУ уже зарезервирован за компанией Czechoslovak Group.

В чешском военном ведомстве уточнили, что ремонтироваться будут украинские танки Т-64, ожидаются контракты на ремонт бронетранспортеров. Кроме того, предусмотрена модернизация техники ВСУ.

Ранее глава чешского МИД Ян Липавский заявил, что от российских дипломатов поступила нота, в которой говорится, что Чехия не должна предоставлять третьим странам оружие советского происхождения без согласия РФ, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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