Шольц заявил, что восстановление Украины обойдется в миллиарды

По его словам, принудительный мир на Украине не сработает, поэтому необходимо продолжать оказывать Киеву финансовую и военную поддержку, параллельно думая о будущем восстановлении страны.

«Одновременно мы должны обратиться к вопросу восстановления – инфраструктуры, зданий, учреждений... Это драматические разрушения, это будет стоить миллиарды», - заключил Шольц.

Ранее Шольц заявил, что Россия должна признать, что ей необходимо договориться с Украиной, и это не должно привести к принудительному миру.

