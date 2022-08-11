Шольц заявил, что восстановление Украины обойдется в миллиарды

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что восстановление Украины обойдётся дороже, чем «план Маршалла» о помощи Европе после Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

Шольц: На Украине отправлено вооружение, которого еще нет у немецких ВС

По его словам, принудительный мир на Украине не сработает, поэтому необходимо продолжать оказывать Киеву финансовую и военную поддержку, параллельно думая о будущем восстановлении страны.

«Одновременно мы должны обратиться к вопросу восстановления – инфраструктуры, зданий, учреждений... Это драматические разрушения, это будет стоить миллиарды», - заключил Шольц.

Ранее Шольц заявил, что Россия должна признать, что ей необходимо договориться с Украиной, и это не должно привести к принудительному миру.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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