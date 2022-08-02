Шольц: На Украине отправлено вооружение, которого еще нет у немецких ВС

По его словам, ФРГ поставляет Украине системы противотанковой и противовоздушной обороны, мины, пушки, тонны боеприпасов. По словам канцлера, дошло до более сложных и ценных систем. Это самоходные гаубицы, ракетные системы залпового огня, зенитные системы, радарные системы артиллерийской наводки. Некоторые из этих систем настолько новы, что только очень малое количество было произведено, а часть из них еще не успели поставить на вооружение ВС Германии. Шольц отметил, что украинские войска проходят обучение по использованию нового оборудования в Германии.

Ранее глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман обвинила ведомство федерального канцлера Германии в том, что оно намеренно мешает поставкам оружия на Украину.

