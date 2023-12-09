Шольц заявил, что России не стоит рассчитывать на прекращение помощи Украине

Выступая на партийном съезде Социал-демократической партии (СДПГ), он указал, что несмотря на все сложности поддержка продолжится.

«Президент РФ Владимир Путин не должен рассчитывать, что весь мир и вся Европа сбавят усилия», - заключил Шольц.

Он добавил, что считает правильными антироссийские санкции, а также все решения о финансовой и военной помощи Киеву.

Ранее Шольц заявил, что в ходе онлайн-саммита G20 призвал Путина завершить конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

