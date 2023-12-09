Шольц заявил, что России не стоит рассчитывать на прекращение помощи Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что оказание финансовой и военной помощи Украине стало для ФРГ «большим вызовом», сообщает ТАСС.
Выступая на партийном съезде Социал-демократической партии (СДПГ), он указал, что несмотря на все сложности поддержка продолжится.
«Президент РФ Владимир Путин не должен рассчитывать, что весь мир и вся Европа сбавят усилия», - заключил Шольц.
Он добавил, что считает правильными антироссийские санкции, а также все решения о финансовой и военной помощи Киеву.
Ранее Шольц заявил, что в ходе онлайн-саммита G20 призвал Путина завершить конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Цифровой рубль: Экономисты поспорили о заинтересованности россиян в виртуальной валюте
- Вооруженные силы РФ нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ
- «Срочная операция»: Леонид Агутин прокомментировал свою госпитализацию
- Шольц заявил, что России не стоит рассчитывать на прекращение помощи Украине
- Рекордсмен мира по плаванию Колесников отказался от участия в Олимпиаде
- СМИ: Роскомнадзор не нашел нарушений в сериале «Слово пацана»
- Следком возбудил дело после ранения двух сотрудников Росгвардии в Москве
- СМИ: Историка моды Васильева попросили проверить из-за осуждения СВО
- Определен состав команды Путина на президентских выборах
- СМИ: Трамп впервые обогнал Байдена в предвыборных опросах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru