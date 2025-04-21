Суд по делу экс-министра транспорта Ростовской области продолжится 5 мая
Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону назначил на 5 мая продолжение слушаний по делу бывшего заместителя губернатора и министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд. Экс-чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении оружия.
В ходе первого заседания, состоявшегося 21 апреля, суд приступил к рассмотрению дела по существу. Прокурор огласил текст обвинительного заключения, однако Кушнарев воздержался от немедленного комментария и заявил, что озвучит свою позицию позже в ходе процесса. Суд определил, что первоначально будут допрошены свидетели обвинения и исследованы письменные материалы, после чего к рассмотрению будут допущены доказательства со стороны защиты. Следующее заседание запланировано на 5 мая в 15:00.
По данным следствия, в октябре 2024 года Кушнарев потребовал от директора частной компании 95 миллионов рублей за беспрепятственное подписание актов приёмки работ по ремонту и содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов. Бизнесмен обратился в ФСБ, и в ноябре при получении первой части суммы — 27 миллионов рублей — Кушнарев был задержан.
Помимо этого, в ходе обыска в доме подозреваемого был обнаружен пистолет «Кольт» с боеприпасами, который, по версии следствия, хранился без разрешения. Виталий Кушнарев обвиняется по статьям 290 и 222 УК, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru