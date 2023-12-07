Шольц стал самым непопулярным канцлером Германии с 1973 года

Уровень поддержки Шольца под конец 2023 года опустился до 20%. Это стало самым низким показателем для глав правительств Германии с 1973 года.

Только за последний месяц рейтинг Шольца упал на 8%. Только 27% респондентов считают, что политик справляется со своей должностью.

Популярность теряет и партия канцлера СДПГ (Социал-демократическая партия Германии). Ее поддержали лишь 14% опрошенных.

Ранее газета The Guardian назвала главу правительства ФРГ лучшим другом президента Украины Владимира Зеленского, отмечает «Радиоточка НСН».

