Шольц стал самым непопулярным канцлером Германии с 1973 года

Деятельность канцлера ФРГ Олафа Шольца одобряют лишь 20% жителей страны, свидетельствуют данные исследовательского института Infratest dimap. Результаты опроса опубликовал телеканал ARD.

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Уровень поддержки Шольца под конец 2023 года опустился до 20%. Это стало самым низким показателем для глав правительств Германии с 1973 года.

Только за последний месяц рейтинг Шольца упал на 8%. Только 27% респондентов считают, что политик справляется со своей должностью.

Популярность теряет и партия канцлера СДПГ (Социал-демократическая партия Германии). Ее поддержали лишь 14% опрошенных.

Ранее газета The Guardian назвала главу правительства ФРГ лучшим другом президента Украины Владимира Зеленского, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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