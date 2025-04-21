Минобороны: Пять украинских беспилотников сбили над территорией Крыма
21 апреля 202521:55
Российские дежурные средства ПВО сбили пять украинских дронов над территорией Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Отмечается, что все уничтоженные летательные аппараты относятся к беспилотникам самолетного типа.
БПЛА были уничтожены в промежутке с 20:00 до 20:40 21 апреля по московскому времени.
Ранее дежурные средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru