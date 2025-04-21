Минобороны: Пять украинских беспилотников сбили над территорией Крыма

Российские дежурные средства ПВО сбили пять украинских дронов над территорией Крыма. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

В Курской и Белгородской областях уничтожили два беспилотника ВСУ

Отмечается, что все уничтоженные летательные аппараты относятся к беспилотникам самолетного типа.

БПЛА были уничтожены в промежутке с 20:00 до 20:40 21 апреля по московскому времени.

Ранее дежурные средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОКрымВСУБеспилотники

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