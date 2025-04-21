Британский премьер потребовал от России полностью прекратить огонь на Украине

По окончании пасхального перемирия в зоне СВО глава правительства Великобритании Кир Стармер потребовал от России полностью прекратить огонь на Украине. Об этом сообщила газета The Standard.

МИД РФ: Киев не соблюдал режим прекращения огня на Пасху

«Великобритания поддерживает призывы Украины к России взять на себя обязательство о полном прекращении огня», — сообщил собеседник издания с Даунинг-стрит.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины не соблюдали режим прекращения огня на Пасху. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПолитикаСпецоперацияУкраинаРоссияВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры