Церемония «Оскара» в 2026 году назначена на 15 марта

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила даты ключевых событий 98-й церемонии вручения кинопремии «Оскар». Торжественное мероприятие состоится 15 марта 2026 года, а список номинантов будет обнародован 22 января того же года.

Информация о датах появилась в официальном аккаунте Академии в соцсети X. Организаторы призвали зрителей заранее запланировать участие.