Шольц: затягивание конфликта на Украине станет испытанием для ФРГ и ЕС
31 марта 202319:26
Канцлер Германии Олаф Шольц предположил, что конфликт на Украине может продлится до 2027 года, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По его словам, если ситуация не изменится в ближайшие два года, то это станет серьезным испытанием для ФРГ и Евросоюза.
Глава правительства Германии подчеркнул, что Европа и Берлин продолжат поддерживать Киев так долго, как это будет необходимо.
Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с НСН заявил, что на Украине идут ожесточенные боевые действия, России не выгодно останавливаться.
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31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru