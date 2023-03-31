Шольц: затягивание конфликта на Украине станет испытанием для ФРГ и ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц предположил, что конфликт на Украине может продлится до 2027 года, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, если ситуация не изменится в ближайшие два года, то это станет серьезным испытанием для ФРГ и Евросоюза.

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Глава правительства Германии подчеркнул, что Европа и Берлин продолжат поддерживать Киев так долго, как это будет необходимо.

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с НСН заявил, что на Украине идут ожесточенные боевые действия, России не выгодно останавливаться.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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