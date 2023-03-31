Шольц: затягивание конфликта на Украине станет испытанием для ФРГ и ЕС

Глава правительства Германии подчеркнул, что Европа и Берлин продолжат поддерживать Киев так долго, как это будет необходимо.

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с НСН заявил, что на Украине идут ожесточенные боевые действия, России не выгодно останавливаться.

