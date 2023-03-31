Экс-советник Кучмы: ВСУ могут отступить за Днепр после сдачи Артемовска и Авдеевки
Войска ВСУ могут отступить за Днепр после неудач в Артемовске и Авдеевке и сдачи населенных пунктов. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его мнению, сегодня Авдеевка превращается в новый Артемовск, так как российская армия захватила населенный пункт «в клещи»
Соскин полагает, что российские военные способны прорвать фронт и выйти на Днепр. Экс-советник Кучмы назвал такое развитие событий угрозой суверенитету Украины.
Ранее Соскин заявил, что политика украинского лидера Владимира Зеленского напоминает события романа-антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла «1984».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru