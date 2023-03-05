Шольц: Запад сможет предоставить Киеву гарантии безопасности после конца конфликта

«Мы готовы организовать определенные гарантии безопасности для страны после наступления мира», - заявил Шольц.

По его словам, Украина получит гарантии безопасности после завершения конфликта.

Шольц также подчеркнул, что западные страны не намерены принимать какие-либо решения по поводу урегулирования конфликта за Киев.

Генсек НАТО Столтенберг Йенс назвал членство Украины в альянсе «отдаленной перспективой». С таким заявлением он выступил во время своего визита в Финляндию. Также он отметил, что Украине нужны будут гарантии после окончания конфликта.

