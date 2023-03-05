Шольц: Запад сможет предоставить Киеву гарантии безопасности после конца конфликта
Западные государства готовы предоставить Украине гарантии безопасности, но только после завершения конфликта. Пока для этого время не пришло, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью CNN 5 марта.
«Мы готовы организовать определенные гарантии безопасности для страны после наступления мира», - заявил Шольц.
По его словам, Украина получит гарантии безопасности после завершения конфликта.
Шольц также подчеркнул, что западные страны не намерены принимать какие-либо решения по поводу урегулирования конфликта за Киев.
Генсек НАТО Столтенберг Йенс назвал членство Украины в альянсе «отдаленной перспективой». С таким заявлением он выступил во время своего визита в Финляндию. Также он отметил, что Украине нужны будут гарантии после окончания конфликта.
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