Столтенберг оценил перспективы членства Украины в НАТО

Генсек НАТО Столтенберг Йенс назвал членство Украины в альянсе «отдаленной перспективой». С таким заявлением он выступил во время своего визита в Финляндию.

По его словам, на данном этапе важно поддерживать Украину, чтобы страна сохранила свою «суверенность» и «независимость.

Также он отметил, что Украине нужны будут гарантии после окончания конфликта.