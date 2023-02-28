Столтенберг оценил перспективы членства Украины в НАТО

Генсек НАТО Столтенберг Йенс назвал членство Украины в альянсе «отдаленной перспективой». С таким заявлением он выступил во время своего визита в Финляндию.

По его словам, на данном этапе важно поддерживать Украину, чтобы страна сохранила свою «суверенность» и «независимость.

Также он отметил, что Украине нужны будут гарантии после окончания конфликта.

Макрон проигнорировал просьбы Зеленского о вступлении в НАТО

Ранее Столтенберг пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит блока в Вильнюсе. Встреча глав государств и правительств Североатлантического альянса состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Маловероятно, что в будущем Украина вступит в Североатлантический альянс, сообщила ранее экс-госсекретарь США Кондолиза Райс. По ее словам, тем не менее, Киеву потребуются определенные соглашения в области безопасности в будущем. Отмечается, что над этим необходимо начать работать уже сейчас.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: nato.int
ТЕГИ:БезопасностьУкраинаНАТО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры