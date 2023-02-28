Столтенберг оценил перспективы членства Украины в НАТО
Генсек НАТО Столтенберг Йенс назвал членство Украины в альянсе «отдаленной перспективой». С таким заявлением он выступил во время своего визита в Финляндию.
По его словам, на данном этапе важно поддерживать Украину, чтобы страна сохранила свою «суверенность» и «независимость.
Также он отметил, что Украине нужны будут гарантии после окончания конфликта.
Ранее Столтенберг пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит блока в Вильнюсе. Встреча глав государств и правительств Североатлантического альянса состоится 11-12 июля в Вильнюсе.
Маловероятно, что в будущем Украина вступит в Североатлантический альянс, сообщила ранее экс-госсекретарь США Кондолиза Райс. По ее словам, тем не менее, Киеву потребуются определенные соглашения в области безопасности в будущем. Отмечается, что над этим необходимо начать работать уже сейчас.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 753 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+14 365 / сут.
- Минобороны заявило о попытке ВСУ нанести удар по Кубани и Адыгее
- СМИ: Убийца журналистки Дугиной служила в Нацгвардии Украины
- СМИ: Беспилотник упал рядом с объектом «Газпрома» в Московской области
- «Сплин» и «Би-2» убрали из фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack»
- Депутат Рады ожидает, что наступление ВСУ начнется через Мелитополь и Бердянск
- Москвича посадили на четыре года за въезд в ограждение на Пушкинской площади
- Лавров: Брюссель злоупотребляет отношениями с Баку и Ереваном
- В работе Яндекс Музыки произошел сбой
- Советник Пушилина заявил, что Артемовск потерян для Украины
- Столтенберг оценил перспективы членства Украины в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru