Шольц пригрозил ввести новые санкции против России
Лидеры стран «Большой семерки» пришли к соглашению постоянно пересматривать санкции против Москвы. Об этом заявил в четверг в бельгийской столице канцлер Германии Олаф Шольц по итогам встречи в рамках G7. По его словам, государства, входящие в объединение, договорились в случае необходимости принять новые ограничительные меры против России.
Глава правительства ФРГ напомнил, что страны «Большой семерки» вовремя отреагировали на начало военной спецоперации российских вооруженных сил на Украине согласованными и целенаправленными санкциями.
«И мы едины во мнении, что мы будем постоянно проводить ревизию этих санкций на их эффективность - настолько долго, насколько потребуется», - подчеркнул Шольц.
Он также добавил, что введённые ранее ограничения уже оказывают сильное воздействие на российскую экономику.
Кроме того Шольц в очередной раз сообщил о том, что страны Группы семи призывают Москву немедленно вывести войска с Украины и создать там дополнительные гуманитарные коридоры для снабжения и эвакуации мирного населения.
Ранее Канцлер ФРГ выступил против бесполетной зоны над Украиной и отправки миротворцев НАТО.
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