Шольц пригрозил ввести новые санкции против России

Лидеры стран «Большой семерки» пришли к соглашению постоянно пересматривать санкции против Москвы. Об этом заявил в четверг в бельгийской столице канцлер Германии Олаф Шольц по итогам встречи в рамках G7. По его словам, государства, входящие в объединение, договорились в случае необходимости принять новые ограничительные меры против России.

Глава правительства ФРГ напомнил, что страны «Большой семерки» вовремя отреагировали на начало военной спецоперации российских вооруженных сил на Украине согласованными и целенаправленными санкциями.

«И мы едины во мнении, что мы будем постоянно проводить ревизию этих санкций на их эффективность - настолько долго, насколько потребуется», - подчеркнул Шольц.

Он также добавил, что введённые ранее ограничения уже оказывают сильное воздействие на российскую экономику.