По его словам, резкий отказ от российской нефти газа и угля приведет к угрозе для целых отраслей экономики.

«Тысячи рабочих мест окажутся в опасности», - приводит РИА Новости слова Шольца.

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Польша готова платить за то, чтобы избавиться от российской «газовой заслонки», покупая более дорогой сжиженный газ.

