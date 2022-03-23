Шольц: Отказ от импорта газа из России мог бы вызвать рецессию в ЕС

Мгновенный отказ европейских стран от импорта российских энергоносителей мог бы вызвать рецессию в Европе. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

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По его словам, резкий отказ от российской нефти газа и угля приведет к угрозе для целых отраслей экономики.

«Тысячи рабочих мест окажутся в опасности», - приводит РИА Новости слова Шольца.

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Польша готова платить за то, чтобы избавиться от российской «газовой заслонки», покупая более дорогой сжиженный газ.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ИмпортГазЕвросоюз
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