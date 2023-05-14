Шольц выступил против мира на Украине на российских условиях
Установление мира на Украине на условиях России невозможно, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Слова политика приводит издание Spiegel.
По его оценке, Украина готова к мира. Германия поддерживает выдвинутые Киевом условия, сказал глава правительства ФРГ.
Шольц заявил о недопустимости заморозки конфликта. Он отверг начало переговоров на российских условиях.
Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2022 года выдвинул 10 условий для достижения мира на Украине. Он отметил, что Киеву нужны «эффективные гарантии безопасности».
О поддержке мирного плана президента Украины 14 мая сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни. Дипломат заявил, что формула мира должна полностью устраивать Киев, передает «Радиоточка НСН».
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