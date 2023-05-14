Шольц выступил против мира на Украине на российских условиях

По его оценке, Украина готова к мира. Германия поддерживает выдвинутые Киевом условия, сказал глава правительства ФРГ.

Шольц заявил о недопустимости заморозки конфликта. Он отверг начало переговоров на российских условиях.

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2022 года выдвинул 10 условий для достижения мира на Украине. Он отметил, что Киеву нужны «эффективные гарантии безопасности».

О поддержке мирного плана президента Украины 14 мая сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни. Дипломат заявил, что формула мира должна полностью устраивать Киев, передает «Радиоточка НСН».

