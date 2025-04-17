Верховный суд приостановил запрет деятельности «Талибана» в России

С иском о приостановке запрета деятельности движения в России в Верховный суд обратилась Генпрокуратура РФ. Заседание по данному вопросу прошло в закрытом режиме.

«Административное исковое заявление удовлетворить», - огласил решение судья.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия намерена развивать сотрудничество с Афганистаном, а без снятия с «Талибана» статуса террористов это невозможно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

