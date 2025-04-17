Верховный суд приостановил запрет деятельности «Талибана» в России

Верховный суд РФ принял решение приостановить запрет деятельности в стране движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в России), сообщает РИА Новости.

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С иском о приостановке запрета деятельности движения в России в Верховный суд обратилась Генпрокуратура РФ. Заседание по данному вопросу прошло в закрытом режиме.

«Административное исковое заявление удовлетворить», - огласил решение судья.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия намерена развивать сотрудничество с Афганистаном, а без снятия с «Талибана» статуса террористов это невозможно, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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