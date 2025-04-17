Шадаев: Минцифры создало систему проверки резюме на враньё

Министерство цифрового развития запустит систему проверки резюме на подлинность уже в этом году, сообщил его глава Максут Шадаев в ходе своего выступления на Первом российском форуме данных.

Глава Минцифры Шадаев назвал главные тренды кибермошенников

По его словам, она поможет работодателям получить доступ к информации об опыте работы, образовании и о наличии дипломов. Он добавил, что кандидаты на вакансии должны предоставлять разрешение на такую проверку самостоятельно.

Это сильно упростит процесс приема на работу, так как у компании появятся удобные возможности для оценки соискателей, а рынок труда станет прозрачнее и цивилизованнее, отметил Шадаев.

Ранее в Минцифры сообщили, что на «Госуслугах» стал доступным сервис для проверки количества оформленных на одного абонента сим-карт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: digital.gov.ru
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