Шадаев: Минцифры создало систему проверки резюме на враньё

По его словам, она поможет работодателям получить доступ к информации об опыте работы, образовании и о наличии дипломов. Он добавил, что кандидаты на вакансии должны предоставлять разрешение на такую проверку самостоятельно.

Это сильно упростит процесс приема на работу, так как у компании появятся удобные возможности для оценки соискателей, а рынок труда станет прозрачнее и цивилизованнее, отметил Шадаев.

Ранее в Минцифры сообщили, что на «Госуслугах» стал доступным сервис для проверки количества оформленных на одного абонента сим-карт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

