Зеленский: Киев не нуждается в посредниках для переговоров

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал возможность посредничества Ватикана для урегулирования конфликта вокруг Украины, заявив в интервью итальянским СМИ, что Киев не нуждается в посредниках.

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«Сам формат посредничества Украины с Путиным... Вопрос в том, что нам не нужны посредники... Мы должны разработать план действий по поводу мира справедливого, мира на Украине», — заявил глава государства.

Президент отметил, что ему не о чем говорить с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан осуществляет непубличную «мирную миссию» для разрешения украинского конфликта. Понтифик подчеркнул, что рассказать подробнее об этих действиях можно будет позже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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