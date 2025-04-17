Блогер Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим

Обвиняемый в крупном мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим по своему уголовному делу. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил адвокат Калой Ахильгов.

Адвокат раскрыл цель признания блогером Шабутдиновым вины в мошенничестве

Сумму возмещённого ущерба он не уточнил.

Всего Шабутдинову предъявлено обвинение по 113 эпизодам мошенничества, общий ущерб по которым составил более 57 млн рублей.

Ранее жительнице Тюмени удалось отсудить у компании Шабутдинова два миллиона рублей за бесполезные курсы, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Таганский районный суд города Москвы
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