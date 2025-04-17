Блогер Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим
17 апреля 202515:48
Обвиняемый в крупном мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим по своему уголовному делу. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил адвокат Калой Ахильгов.
Сумму возмещённого ущерба он не уточнил.
Всего Шабутдинову предъявлено обвинение по 113 эпизодам мошенничества, общий ущерб по которым составил более 57 млн рублей.
Ранее жительнице Тюмени удалось отсудить у компании Шабутдинова два миллиона рублей за бесполезные курсы, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru