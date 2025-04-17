Песня «Сигма Бой» стала хитом в Польше

По словам журналистов, стриминг-сервисы раскритиковали на Украине из-за популярности композиции в Польше. Киев считает песню пропагандистской из-за того, чтобы она якобы «способствует закреплению положительного образа России у европейской молодежи».

Отмечается, что трек «Сигма Бой» популярен не только у детей, но и у их родителей.

Ранее песня «Сигма Бой» попала в мировой чарт Billboard. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

