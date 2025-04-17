Песня «Сигма Бой» стала хитом в Польше
Песня «Сигма Бой» российских школьниц Анны-Марии Янковской и Светланы Чертищевой (Betsy) стала хитом в Польше, сообщило местное издание Onet.
По словам журналистов, стриминг-сервисы раскритиковали на Украине из-за популярности композиции в Польше. Киев считает песню пропагандистской из-за того, чтобы она якобы «способствует закреплению положительного образа России у европейской молодежи».
Отмечается, что трек «Сигма Бой» популярен не только у детей, но и у их родителей.
Ранее песня «Сигма Бой» попала в мировой чарт Billboard. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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