Песня «Сигма Бой» стала хитом в Польше

Песня «Сигма Бой» российских школьниц Анны-Марии Янковской и Светланы Чертищевой (Betsy) стала хитом в Польше, сообщило местное издание Onet.

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По словам журналистов, стриминг-сервисы раскритиковали на Украине из-за популярности композиции в Польше. Киев считает песню пропагандистской из-за того, чтобы она якобы «способствует закреплению положительного образа России у европейской молодежи».

Отмечается, что трек «Сигма Бой» популярен не только у детей, но и у их родителей.

Ранее песня «Сигма Бой» попала в мировой чарт Billboard. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
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