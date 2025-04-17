СМИ: Забайкальский депутат четвертый год работает из Украины
Депутат Совета Каларского муниципального округа Забайкальского края Михаил Носик с 2022 года работал дистанционно с территории Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По словам депутата, он отправился на Украину для лечения рака в январе 2022 года и оказался в онкоцентре в момент начала специальной военной операции. Покинуть страну он уже не мог, так как у него отсутствовали украинские документы.
Депутат не стал отказываться от своих обязанностей и вел прием обращений жителей дистанционно при помощи видеосвязи и сервисов VPN, говорится в материале. В разговоре с коллегами Носик утверждал, что работал не хуже остальных членов Совета. Все это время он продолжал получать зарплату в 2-3 тысячи рублей в месяц и жить в украинском городе Днепропетровске. Его полномочия истекают в декабре этого года, отмечается в публикации.
По информации УФСБ России по Забайкальскому краю, Носик выехал из России еще раньше - в мае 2021 года, и не возвращался обратно, сообщают РИА Новости. На Украине у него живут внук и родители, добавили в материале.
Ранее Госдума досрочно прекратила полномочия депутата фракции ЛДПР Юрия Напсо, который с апреля 2023 года находился на больничных, а в перерывах между ними отсутствовал на рабочем месте, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru