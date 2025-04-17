По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 74 780 военнослужащих, 410 танков, 334 БМП и 305 БТР, 2 277 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 618 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок РСЗО, 125 станций РЭБ, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и 2 734 автомобиля.

Ранее российскае войска освободили Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Курской области, сообщает «Свободная пресса».

