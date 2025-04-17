ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 165 военнослужащих и два танка
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении до 165 военнослужащих, два танка и три артиллерийских орудия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 74 780 военнослужащих, 410 танков, 334 БМП и 305 БТР, 2 277 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 618 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок РСЗО, 125 станций РЭБ, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и 2 734 автомобиля.
Ранее российскае войска освободили Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Курской области, сообщает «Свободная пресса».
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