Россиянам объяснили, как избежать переедания на Пасху

По её слова, особенно это важно для тех, кто строго соблюдал Великий пост. В этом случае не следует резко переходить на тяжёлую пищу, что может спровоцировать расстройство пищеварение и общее недомогание.

Она указала, что куличи и пасху лучше оставить на десерт, а начать день, например, с яиц, овощей, цельнозернового хлеба и сыра.

«Орехи насытят организм полезными жирами и витаминами. Вместо жирной сметаны используйте натуральный йогурт, глазурь замените на тёмный шоколад или кокосовую стружку», – заключила Баранова.

Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов заявил «Радиоточке НСН», что кулич по классическому, простому рецепту без изюма и глазури в 2025 году стал дороже на 21%.

