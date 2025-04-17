Россиянам объяснили, как избежать переедания на Пасху
Избежать переедания, в том числе на Пасху, позволит разумный подход к праздничному меню. Об этом «ФедералПресс» заявила нутрициолог Наталья Баранова.
По её слова, особенно это важно для тех, кто строго соблюдал Великий пост. В этом случае не следует резко переходить на тяжёлую пищу, что может спровоцировать расстройство пищеварение и общее недомогание.
Она указала, что куличи и пасху лучше оставить на десерт, а начать день, например, с яиц, овощей, цельнозернового хлеба и сыра.
«Орехи насытят организм полезными жирами и витаминами. Вместо жирной сметаны используйте натуральный йогурт, глазурь замените на тёмный шоколад или кокосовую стружку», – заключила Баранова.
Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов заявил «Радиоточке НСН», что кулич по классическому, простому рецепту без изюма и глазури в 2025 году стал дороже на 21%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru