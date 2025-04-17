Дмитриев: Многие страны и структуры пытаются сорвать переговоры РФ и США
17 апреля 202515:08
Много людей, структур и стран пытаются сорвать диалог Москвы с Вашингтоном. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
По его словам, в США в различных СМИ идёт активная пропаганда против России.
«Очень полезный диалог... идёт в очень сложных условиях... постоянной дезинформации», - заключил он.
Ранее Дмитриев назвал протесты в США против главы Белого дома Дональда Трампа попыткой устроить цветную революцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru