Глава Минцифры заявил, что ИИ может заменить половину чиновников

Искусственный интеллект не сможет заменит врачей и учителей. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

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Выступая на форуме Data Fusion он также указал, что нейросети запросто заменят «половину чиновников».

«Искусственный интеллект... половину чиновников точно может заменить... Может, чуть больше», - заключил министр.

Ранее финансовый маркетплейс «Выберу.ру» провёл исследование и выяснил, что 27% россиян видят угрозу в искусственном интеллекте, сообщает RT.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:ЧиновникиРоссияМинцифрыИскусственный Интеллект

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