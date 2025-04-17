Глава Минцифры заявил, что ИИ может заменить половину чиновников
17 апреля 202514:35
Искусственный интеллект не сможет заменит врачей и учителей. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
Выступая на форуме Data Fusion он также указал, что нейросети запросто заменят «половину чиновников».
«Искусственный интеллект... половину чиновников точно может заменить... Может, чуть больше», - заключил министр.
Ранее финансовый маркетплейс «Выберу.ру» провёл исследование и выяснил, что 27% россиян видят угрозу в искусственном интеллекте, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru