Шольц решил не прогнозировать срок боевых действий на Украине

«Как долго продлится война, не может сказать, пожалуй, никто. Но украинцы могут быть уверены в нашей поддержке», – отметил Шольц.

Он также обошел тему ракет Taurus, которые Украина просит у Германии, объяснив это ответственностью за неверные решения, которые могут иметь «фатальные последствия».

Общий объем помощи Берлина Киеву составил около €22 млрд в течение последних полутора лет, сообщает ТАСС.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что дальнобойные крылатые ракеты Taurus могут поставить Украине в скором времени, передает РИА Новости.