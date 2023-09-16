Шольц решил не прогнозировать срок боевых действий на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц воздержался от прогнозов о сроках боевых действий на Украине, заверив Киев в поддержке Германии независимо от того, сколько продлится конфликт. Об этом он заявил в интервью для издания Welt am Sonntag.
«Как долго продлится война, не может сказать, пожалуй, никто. Но украинцы могут быть уверены в нашей поддержке», – отметил Шольц.
Он также обошел тему ракет Taurus, которые Украина просит у Германии, объяснив это ответственностью за неверные решения, которые могут иметь «фатальные последствия».
Общий объем помощи Берлина Киеву составил около €22 млрд в течение последних полутора лет, сообщает ТАСС.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что дальнобойные крылатые ракеты Taurus могут поставить Украине в скором времени, передает РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru