В Германии допустили возможность поставки ВСУ ракет Taurus через несколько недель

Дальнобойные крылатые ракеты Taurus могут поставить Украине в скором времени. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает РИА Новости.

В Минобороны Германии заявили, что не будут «автоматически» поставлять Taurus Украине

По словам главы военного ведомства, решение о поставках могут принять через несколько недель.

«Дело в обеспечении безопасности. Мы – канцлер, я и все прочие в кабинете министров - дали клятву предотвращать ущерб по отношению к германскому народу. Это наша задача, и в то же время мы хотим защищать Украину», – заявил министр, допустив, что до принятия решения о передаче ракет может пройти «еще одна или две недели».

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Taurus невозможно быстро поставить Украине. По словам министра, необходимо заранее уточнять каждую деталь. Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в резкой форме потребовал от Берлина не терять время и немедленно поставить вооружение, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/NATONews
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