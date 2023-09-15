Министр обороны Германии разозлился на Кличко из-за ракет для ВСУ

При этом Писториус не исключил, что дальнобойные крылатые ракеты Taurus могут поставить Украине в скором времени. По словам главы военного ведомства, решение о поставках могут принять через несколько недель. Он подчеркнул, что все в правительстве Германии «дали клятву предотвращать ущерб по отношению к германскому народу».

Newsweek со ссылкой на профессора политологии бостонского Северо-Восточного университета Макса Абрамса сообщает, что подобные действия США и партнеров на Украине могут привести к ядерному конфликту. Он отметил, что Байден лично одобряет поставки такого оружия Киеву, которое раньше бы боялся передать из-за возможной эскалации конфликта, передает «Радиоточка НСН».

