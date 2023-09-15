Министр обороны Германии разозлился на Кличко из-за ракет для ВСУ
Глава Минобороны Германии Борис Писториус эмоционально отреагировал на просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить Украине ракеты дальнего действа Taurus, передает телеканал Phoenix.
«К чему это постоянное подчеркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?», - ответил он на конференции в Мюнстере.
При этом Писториус не исключил, что дальнобойные крылатые ракеты Taurus могут поставить Украине в скором времени. По словам главы военного ведомства, решение о поставках могут принять через несколько недель. Он подчеркнул, что все в правительстве Германии «дали клятву предотвращать ущерб по отношению к германскому народу».
Newsweek со ссылкой на профессора политологии бостонского Северо-Восточного университета Макса Абрамса сообщает, что подобные действия США и партнеров на Украине могут привести к ядерному конфликту. Он отметил, что Байден лично одобряет поставки такого оружия Киеву, которое раньше бы боялся передать из-за возможной эскалации конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru