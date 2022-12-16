«Момент не настал». В США оценили возможность переговоров по Украине

По его словам, добиваться этого Белый дом будет за счет продолжения военной помощи Украине, пока же момент для мирных переговоров не наступил.

«Этот момент сейчас ещё не наступил», - резюмировал Салливан.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров позволит России «не размениваться на ненужные компромиссы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».