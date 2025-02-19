Шольц призвал ЕС к участию в решении конфликта на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на фоне прошедших накануне в Эр-Рияде переговоров делегаций России и США заявил, что Евросоюз должен внести свой вклад в установление мира на Украине. Политик подчеркнул, что принимать какие-либо решения нельзя без участия Киева. Украинские власти, как убежден германский канцлер, должны выдвинуть собственные условия прекращения огня, передает Tagesschau. Шольц также призвал европейских союзников в координации с США помогать Украине.
После состоявшихся во вторник, 18 февраля, переговоров американской и российской сторон в столице Сайдовской Аравии Зеленский назвал саммит «обсуждением ультиматума Украине», который российский президент Владимир Путин поставил в 2022 году. По его словам, снова об Украине говорят без её участия.
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