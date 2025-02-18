Зеленский назвал переговоры РФ и США «обсуждением ультиматума Украине»
Складывается впечатление, что Россия и США в настоящее время обсуждают ультиматум Москвы, который российский президент Владимир Путин поставил в 2022 году. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.
В ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он отметил, что нынешние российко-американские переговоры «проходят с таким же настроением», при этом снова об Украине говорят без её участия.
«Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на такие ультиматумы, откуда такое ощущение, что мы пойдём на это сейчас?» — задал вопрос президент Украины.
Ранее Зеленский заявил, что решил перенести намеченный на 19 ферваля визит в Саудовскую Аравию на 10 марта, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru