Зеленский назвал переговоры РФ и США «обсуждением ультиматума Украине»

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он отметил, что нынешние российко-американские переговоры «проходят с таким же настроением», при этом снова об Украине говорят без её участия.

«Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на такие ультиматумы, откуда такое ощущение, что мы пойдём на это сейчас?» — задал вопрос президент Украины.

Ранее Зеленский заявил, что решил перенести намеченный на 19 ферваля визит в Саудовскую Аравию на 10 марта, сообщает RT.

