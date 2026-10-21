СМИ: В России компании столкнулись с всплеском фишинговых атак
Компании России столкнулись с рекордным всплеском фишинговых атак, в июле – сентябре число попыток взлома корпоративных аккаунтов выросло в 2,5 раза по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные специалистов в области кибербезопасности.
По информации сервиса DLBI, хакеры взламывают личные аккаунты на бесплатных платформах и используют скомпрометированные ящики для рассылки вредоносных программ. В корпоративных сетях это грозит похищением данных и заражением систем вирусами-вымогателями.
«Для взлома чаще всего используется технология password reuse: злоумышленники собирают из украденных данных списки возможных комбинаций для конкретного пользователя и проверяют их на других аккаунтах», - отмечает издание.
Также хакеры используют метод password spraying (распыление паролей), пробуя сразу несколько распространенных комбинаций для входа во множество аккаунтов.
Как отметил аналитик данных Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков, количество атак с применением вредоносного ПО растет, за девять месяцев года число обращений о распространении таких программ увеличилось в 1,9 раза. Эксперт подчеркнул, что злоумышленники усложняют атаки и чаще сочетают фишинг и вредоносный софт.
Ранее Киберполиция МВД предупредила о волне фишинговых рассылок в мессенджерах, злоумышленники маскируются под государственные органы и техническую поддержку сервисов, пишет 360.ru.
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