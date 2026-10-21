При пожаре в жилом доме в Москве погибла женщина
Женщина погибла в результате пожара в жилом доме на улице Уральской в Москве. Об этом сообщила прокуратура столицы.
По предварительной информации, ЧП произошло вечером 20 октября в квартире жилого дома. После ликвидации возгорания было обнаружено тело женщины 1988 года рождения.
«Установление всех обстоятельств... а также проведение по данному факту процессуальных действий контролируются Преображенской межрайонной прокуратурой», - указали в надзорном ведомстве.
Ранее в Москве произошел пожар в автосервисе на Лианозовском проезде, обошлось без пострадавших, пишет 360.ru.
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