Шольц: Предложения Путина по Украине не обсуждались на саммите G7

Предложения российского лидера Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта не обсуждались на саммите G7 в Италии, так как их не восприняли всерьез. Об этом сообщил немецкий телеканал ZDF со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца.

Он подчеркнул, что предложения Путина больше относятся к саммиту мира по Украине, который пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня.

При этом Шольц добавил, что после прошедшего саммита G7, помощь Киеву, анонсированная в ходе мероприятия, точно будет оказана к концу года. По словам политика, это большая сумма, которой правительство страны сможет воспользоваться как в военных целях, так и для решения других задач.

Конференция государств-участниц «Большой семерки» (G7) прошла в итальянской области Апулия 13 и 14 июня. По итогам саммита страны-члены организации заявили о выделении Украине кредитов в размере $50 млрд до конца 2024 года. При этом в G7 предложили погашать эти задолженности за счет доходов от замороженных российских активов, которые останутся заблокированы до окончания украинского конфликта.