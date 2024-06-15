Шольц: Предложения Путина по Украине не обсуждались на саммите G7
Предложения российского лидера Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта не обсуждались на саммите G7 в Италии, так как их не восприняли всерьез. Об этом сообщил немецкий телеканал ZDF со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца.
Он подчеркнул, что предложения Путина больше относятся к саммиту мира по Украине, который пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня.
При этом Шольц добавил, что после прошедшего саммита G7, помощь Киеву, анонсированная в ходе мероприятия, точно будет оказана к концу года. По словам политика, это большая сумма, которой правительство страны сможет воспользоваться как в военных целях, так и для решения других задач.
Конференция государств-участниц «Большой семерки» (G7) прошла в итальянской области Апулия 13 и 14 июня. По итогам саммита страны-члены организации заявили о выделении Украине кредитов в размере $50 млрд до конца 2024 года. При этом в G7 предложили погашать эти задолженности за счет доходов от замороженных российских активов, которые останутся заблокированы до окончания украинского конфликта.
14 июня Владимир Путин на встрече с руководством российского МИД заявил, что Москва прекратит огонь в зоне СВО, после того, как Киев выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также из ДНР и ЛНР. При этом российский президент также добавил, что Украина должна будет официально уведомить о своем отказе от вступления в НАТО.
В ответ на это украинский лидер Владимир Зеленский назвал предложения Путина по урегулированию конфликта «ультиматумом».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru