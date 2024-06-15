Володин: Депутаты Верховной Рады обсуждают предложения Путина
Часть депутатов Верховной Рады на Украине обсуждают мирные инициативы президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
При этом политик считает, что депутатам на Украине следует обсудить предложения российского лидера, если они действительное «задумываются о своих гражданах и желают сохранить свое государство». По мнению Володина, чем дольше украинские политики будут надеяться на помощь ЕС и США, тем больше своих граждан потеряют.
На встрече с руководством МИД РФ 14 июня Путин заявил, что Россия прекратит огонь в зоне СВО, после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также из ЛНР и ДНР. При этом российский президент также добавил, что Киев должен будет официально уведомить о своем отказе вступления в НАТО.
Ранее RT сообщил, что украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, как и Украина в целом, не обладает самостоятельностью для принятия предложений Путина по урегулированию конфликта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru