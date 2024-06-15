Володин: Депутаты Верховной Рады обсуждают предложения Путина

На встрече с руководством МИД РФ 14 июня Путин заявил, что Россия прекратит огонь в зоне СВО, после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также из ЛНР и ДНР. При этом российский президент также добавил, что Киев должен будет официально уведомить о своем отказе вступления в НАТО.

Ранее RT сообщил, что украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, как и Украина в целом, не обладает самостоятельностью для принятия предложений Путина по урегулированию конфликта.