Шольц выступил за многополярный мир

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил уверенность в том, что мир непременно будет многополярным с целым рядом влиятельных государств, которые на равных будут друг с другом сотрудничать, сообщает издание La Nación.

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«Мир будет многополярным, я в этом убежден. В будущем будут существовать не два блока, а целый ряд влиятельных государств — в Азии, Африке, а также в Латинской Америке», — сказал глава немецкого правительства

По его словам, мир должен быть многосторонним, чтобы больше государств сотрудничали друг с другом.

Специальная военная операция России на Украине и кризис вокруг Тайваня спровоцировали переворот в мировой политике, в результате многополярность фактически оформилась в биполярность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияШольц
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