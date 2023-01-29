Шольц выступил за многополярный мир
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил уверенность в том, что мир непременно будет многополярным с целым рядом влиятельных государств, которые на равных будут друг с другом сотрудничать, сообщает издание La Nación.
«Мир будет многополярным, я в этом убежден. В будущем будут существовать не два блока, а целый ряд влиятельных государств — в Азии, Африке, а также в Латинской Америке», — сказал глава немецкого правительства
По его словам, мир должен быть многосторонним, чтобы больше государств сотрудничали друг с другом.
Специальная военная операция России на Украине и кризис вокруг Тайваня спровоцировали переворот в мировой политике, в результате многополярность фактически оформилась в биполярность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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